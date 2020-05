Sean Bean, la star di 007 GoldenEye è stanca di morire: 'Rovino i film al pubblico!'

È stato decapitato in Game Of Thrones, ricoperto di frecce ne Il Signore degli Anelli e gettato nel vuoto in 007 GoldenEye, che stasera torna in televisione su TV8: l'attore Sean Bean, però, ha deciso di darci un taglio.

L'attore, noto per essere una sorta di spoiler vivente sulla sorte dei suoi personaggi, che nella maggior parte dei casi trovano fine prematura, dopo oltre trentacinque anni di attività ne ha avuto abbastanza di morire e ha preso la coraggiosa decisione di iniziare a rifiutare ruoli che lo volevano morto.

L'attore inglese in una vecchia intervista ha dichiarato: "Ho rifiutato diverse cose. Ho detto: 'Il pubblico sa che il personaggio morirà solo perché lo interpreto io!'. Ho dovuto iniziare a sopravvivere, altrimenti i film stessi diventavano prevedibili. Ero stato scelto per un lavoro e mi hanno detto: 'Ti uccideremo', e ho pensato oh no, col cavolo! Ho acconsentito solo perché alla fine hanno deciso di limitarsi a ferirmi gravemente."

La star ha continuato: "Ho interpretato molti cattivi, sono stati fantastici ma non sono stati molto soddisfacenti - e sono sempre morto." Il ruolo di Ned Stark in Game of Thrones lo accontentò perché, oltre al fatto che la morte avveniva molto a sorpresa, arrivava anche alla fine della prima stagione, una cosa che Bean considerò "giusta".

Nel 2014 è nato addirittura l'hashtag non uccidere Sean Bean, del quale l'attore è un fervente sostenitore. Molto presto lo rivedremo nella serie tv di Snowpiercer, alla quale si unirà nella seconda stagione. Per altri approfondimenti scoprite di cosa ebbe paura Sean Bean durante le riprese de Il Signore degli Anelli.