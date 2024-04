Sean Bean compie 65 anni: 'Ecco qual è stata la mia morte preferita'

Quante volte abbiamo visto Sean Bean morire? L'ex-Ned Stark di Game of Thrones ci ha detto addio svariate (e dolorose) volte tra grande e piccolo schermo, diventando per questa sua abitudine al trapasso un vero e proprio meme di cui l'attore stesso è assolutamente consapevole. Ma cos'ha da dire al riguardo il diretto interessato?

Bean, che oggi compie 65 anni, ha le idee ben chiare sulle sue morti on-screen: l'attore che scalò una montagna per Il Signore degli Anelli ha infatti indicato quella che, tra le volte in cui è passato a miglior vita per esigenze cinematografiche, resta ancora oggi la sua preferita.

"Ho la reputazione di morire sullo schermo, ma non mi ha mai dato troppo fastidio. Se è una buona parte, ne vale la pena. Ne Il Signore degli Anelli è stata la morte migliore che abbia mai fatto. Era così eroico e tragico. Invece in Game of Thrones mi hanno detto: 'Muori ma ci sei per l’intera stagione'. Era un grande personaggio ed è stata una bella morte, quindi andava bene così" sono state le sue parole.

Boromir, insomma, vince 1-0 sul pur apprezzato Ned Stark: tra i due addii, comunque, è davvero difficile dire quale abbia causato più dolore al cuore dei tanti fan delle due amatissime saghe! Vedremo, comunque, quante volte ancora Sean Bean verrà più o meno serenamente a mancare nei suoi futuri progetti.

Su SHARK 2 - L'ABISSO (BS) è uno dei più venduti di oggi.