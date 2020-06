Sean Bean, 5 film in cui il suo personaggio non muore

Fare ironia sulle morti cinematografiche di Sean Bean ormai equivale a sparare sulla croce rossa: la star di Game of Thrones e Il Signore degli Anelli ha impiegato anni e anni di carriera per consolidare questa fama, magari anche con un certo orgoglio (e vorremmo ben vedere, visto lo spessore di ruoli come quelli di Boromir o Ned Stark).

Oggi tenteremo però di rendergli giustizia guardando l'altra faccia della medaglia: nel corso di una carriera ormai più che trentennale il povero Sean ha infatti prestato il volto con successo anche a personaggi che, fortunatamente, non sono andati incontro a finali tragici!

Pensiamo a Silent Hill ad esempio, in cui lo vediamo nei panni del protagonista Harry Mason, ma anche a Il Mistero dei Templari, in cui il suo Ian Howe se la cava con un semplice arresto. Il nostro Sean riesce incredibilmente a portare a casa la pellaccia anche in un film in cui i morti non mancano di certo come Flighplan - Mistero in Volo, così come nel The Martian di Ridley Scott.

Dulcis in fundo, udite udite, l'attore è riuscito a farla franca anche durante la guerra di Troia: in Troy lo vedevamo infatti interpretare Ulisse, la cui vita come ben sappiamo prosegue ben oltre la conquista della città di Ettore e Paride. Tutto ciò, comunque, potrebbe non essere ancora abbastanza per bilanciare le cose: Sean Bean ha infatti recentemente lanciato un appello per non essere più ucciso sul grande schermo. Sarà accontentato? Staremo a vedere!