Sean Astin vorrebbe un sequel de I Goonies con un'avventura insieme a Willy l'Orbo

L'attore Sean Astin è tornato a parlare di un eventuale sequel de I Goonies, cult generazionale anni '80 diretto da Richard Donner. Astin ha confessato che il suo seguito ideale prevederebbe un ritorno al diciassettesimo secolo per un'avventura in alto mare con il pirata Willy l'Orbo, il cui tesoro è stato scoperto dai Goonies nel film del 1985.

Le due star del film, Sean Astin e Corey Feldman avevano rivelato - durante il Fan Expo di Boston a settembre - di aver contattato nuovamente il regista, Richard Donner, con una bozza di dieci pagine, subito respinta perché troppo costosa.

Donner aveva replicato ai due di essere intenzionato a realizzare qualcosa di meno impegnativo, un sequel incentrato sui Goonies da adulti, con le loro famiglie.



L'idea di Sean Astin è un po' diversa:"Il sequel de I Goonies che vorrei vedere tornerebbe indietro nel tempo e vorrei che incontrassero Willy l'Orbo nel bel mezzo della battaglia. Questo è ciò che voglio fare. Ma sono solo un attore, non posso scegliere. Non mi sono mai esposto ma ora stiamo invecchiando, potrebbe andare".

Sean Astin aveva già parlato in passato del sequel:"Il pubblico lo vuole, lo faranno, è fastidioso che ci voglia così tanto tempo, mi dispiace per il produttore Steven Spielberg, è la domanda che gli hanno maggiormente posto nel corso degli ultimi trent'anni".

Corey Feldman sostiene che sia stato Richard Donner a scatenare le voci e fu lo stesso Richard Donner che riteneva il sequel troppo costoso e scartava l'idea:"Ogni anno circola la voce 'I Goonies 2 si farà sicuramente adesso'. Ma Richard Donner ad un certo punto ha iniziato ad alimentarlo da solo, andando alla stampa. Ci chiamava e ci diceva che saremmo tornati al lavoro e ci saremmo tutti entusiasmati e poi non sarebbe mai successo" ha scherzato l'attore.

"Sono un attore professionista, se lo fanno ci vado, perché no" ha concluso Astin.

Nei prossimi giorni I Goonies torna al cinema in 4k versione restaurata.