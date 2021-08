Sean Astin, che photobomber: è nella foto della stessa persona a distanza di 26 anni!

Se scattare una foto e poi scoprire che sullo sfondo c'è un attore come Sean Astin può sembrare di per sé una clamorosa coincidenza, è ancora più incredibile pensare che a una persona possa accadere per due volte, a distanza di ben ventisei anni. Eppure a Gabrielle Kerr è andata proprio così, e ci sono le immagini che lo dimostrano.

La donna ha infatti postato su Reddit due foto, che possiamo vedere anche in calce alla notizia. La prima risale al 1993, la seconda al 2019. Strano ma vero, in entrambi i casi si riconosce in secondo piano il cinquantenne Sean Astin, sorridente e con lo sguardo in camera, come un provetto photobomber.

All'epoca della prima foto l'attore de I Goonies aveva poco più di vent'anni. Come Gabrielle Kerr ha scritto in un commento, si trattava di uno dei balli inaugurali della presidenza Clinton, per il quale la sua famiglia aveva in qualche modo ottenuto un invito. Tra le varie celebrità era presente Sean Astin, che si aspetta grandi cose dalla serie Amazon Il Signore degli Anelli. Kerr ha raccontato di non essersi accorta della presenza dell'attore finché non ha sviluppato la pellicola.

Nel secondo caso, l'autrice del post era con suo marito a Disneyland per l'apertura di Galaxy's Edge. Stavolta, racconta, ha visto passare Sean Astin, l'ha avvicinato per raccontargli l'aneddoto del photobombing del 1993 e gli ha chiesto di replicare la scena. Il risultato, come si può vedere, è esilarante.