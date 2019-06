Sean Astin per poco non ha diretto un film sui Fantastici 4 per la Fox

Mentre, secondo un rumor non confermato, i Marvel Studios starebbero già preparando un reboot, torniamo a rivisitare il dietro le quinte della creazione di quel I Fantastici Quattro prodotto dalla Fox e diretto da Tim Story nel 2005.

Quando il Marvel Cinematic Universe era ancora un'idea nella testa di Kevin Feige, le proprietà della Marvel erano in mano (=licenza) a svariati studios hollywoodiani che stavano provando a realizzare più progetti possibili su questi personaggi. Tra queste, naturalmente, la Fox che aveva in mano i Fantastici Quattro.

Dopo l'abbandono di Peyton Reed, la Fox provò a contattare dei nuovi registi per portare sul grande schermo una loro versione dei personaggi. Ed oggi, a Collider, l'attore Sean Astin ha svelato di essere stato vicinissimo a dirigere il film per lo studio. Fresco del successo della trilogia de Il Signore degli Anelli, Astin ha provato a prendere la palla del successo al balzo per fare carriera anche come regista e sceneggiatore.

Sebbene, per sua stessa ammissione, non aveva familiarità con i personaggi prima della stesura del copione, Astin iniziò una grossa ricerca sul quartetto per scrivere una sceneggiatura che potesse convincere la Fox a dargli in mano il progetto. E per poco non ci riuscì, a quanto pare.

Astin andò vicino anche ai casting. Per Sue Storm a.k.a. la Donna Invisibile, il filmaker propose o la popstar Christina Aguilera o Cameron Diaz; quest'ultima, però, rifiutò immediatamente la parte per evitare le lunghe sessioni di make-up che il ruolo richiedeva. Per La Cosa, invece, Astin propose Michael Chiklis che - ironia della sorte - interpretò veramente il personaggio quando il progetto cambiò e passò in mano a Tim Story.