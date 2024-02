Sean Astin compie 53 anni: ecco cosa portò via dal set de Il Signore degli Anelli

È buona consuetudine, per ogni attore o attrice, 'prendere in prestito' qualcosa dal set di un film o una serie a cui si è particolarmente legati dopo la fine delle riprese: la cosa vale ovviamente anche e soprattutto per le star de Il Signore degli Anelli, che in Nuova Zelanda hanno vissuto una delle esperienze più belle della loro vita.

Non fa eccezione Sean Astin: l'attore che oggi compie 53 anni e che all'epoca del provino non sapeva cosa fosse Il Signore degli Anelli ha infatti raccontato di aver portato con sé, al termine di quell'incredibile anno trascorso sul set di Peter Jackson, uno degli oggetti di scena più importanti per il suo personaggio.

Stiamo parlando, ovviamente, dell'inseparabile zaino del fedele compagno di viaggio di Frodo Baggins: "Io presi lo zaino di Sam, che per me era diventato ormai una seconda pelle, per quanto fosse una seconda pelle davvero scomoda. Ma presi anche la spada di Sam, così come un po' di piedi degli hobbit e delle orecchie. Ogni tanto posso metterli e far ridere tutta la famiglia!" sono state le parole del buon Sean. E voi, cos'avreste portato con voi direttamente dalla Terra di Mezzo? Sapreste già cosa puntare? Fatecelo sapere nei commenti!