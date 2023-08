Sean Astin arringa la folla: 'Senza gli attori Hollywood non è niente'

In un nuovo reel pubblicato su TikTok, l'attore e regista statunitense Sean Astin arringa la folla attraverso un discorso sull'approvato sciopero SAG-AFTRA. A ricondividere il filmato è l'account Twitter di DiscussingFilm.

"I dirigenti non hanno nulla, se non hanno noi" afferma Astin, riferendosi a tutti gli attori. "Meritiamo di essere ripagati col successo. Dovremmo godere di una partecipazione finanziaria continua, considerando tutti i prodotti che creiamo". Potere trovare il reel in calce alla notizia.

Lo sciopero, indetto dal sindacato SAG-AFTRA in data 14 luglio 2023, ha l'obiettivo di garantire una migliore tutela economica, sanitaria e umana, senza contare la necessità di elaborare una normativa riguardante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle opere cinematografiche e seriali. Molti personaggi dello spettacolo si sono schierati in suo favore: basti pensare a Bob Odenkirk, Stephen Amell e Richard Gere, senza contare il supporto espresso da un gran numero di altre persone.

Per chi non conoscesse Sean Astin, egli è noto principalmente per il ruolo di Mickey Walsh nel film del 1985 I Goonies, ma non vanno dimenticate pellicole quali Il coraggio di vincere, Gloria Bell e Il Signore degli Anelli – stando a una sua precedente dichiarazione, Sean Astin non sapeva cosa fosse Il Signore degli Anelli prima dell'audizione; inoltre, interpreta Bob Newby nell'acclamata serie TV di Stranger Thins. Nel 1995 fu candidato al Premio Oscar come miglior cortometraggio per Kangaroo Court.

Quando finirà lo sciopero SAG-AFTRA? Al momento, non è ancora dato saperlo. L'unica convinzione dei manifestanti è che fermarsi adesso, ancor prima che l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) riconosca i diritti, equivarrebbe a un nulla di fatto. L'importante è andare fino in fondo e vedere riconosciuto il passo avanti nel settore.