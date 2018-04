Se siete fan dei fratelli Russo, forse Avengers: Infinity War, vi riserverà una sorpresa!

I registi Joe e Anthony Russo, il cui nome, negli ultimi anni, è stato - ed è - direttamente legato a quello dei Marvel Studios, potrebbero aver inserito un cameo interessante, in Avengers: Infinity War, uno cioè che rimanda ad uno dei loro progetti passati, volete sapere di cosa si tratta?

Se siete fan della serie tv Ti Presento i Miei, infatti, sarete contenti, perché il cameo riguarderebbe proprio la serie!

Durante la loro permanenza nell'MCU, i fratelli registi hanno reso felici i fan di due delle serie tv alle quali hanno lavorato: in Captain America: The Winter Soldier c'erano due cameo di Community e poi, in Civil War, c'erano sia il Jim Rash di Community, che la scala Bluth Company di ti Presento i Miei! E adesso, pare ne vedremo un altro in Infinity War!

Joe e Anthony Russo hanno parlato con Andy McCarroll di Movies e in quella occasione è stato chiesto loro se avessero o meno incluso altri riferimenti in Infinity War. I registi non hanno, ovviamente, rivelato cosa abbiano incluso esattamente nella pellicola, ma hanno stuzzicato i fan di Ti Presento i Miei, dicendo che saranno contenti:

"Ci sono alcune sorprese in arrivo. Direi che i fan di ti Presento i Miei dovrebbero tenere gli occhi aperti in questo nuovo film."

Curiosi?

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.