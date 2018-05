Se mai dovesse uscire un sequel di Solo: A Star Wars Story, Bossk ci sarà!

Il co-sceneggiatore di Solo: A Star Wars Story, Jonathan Kasdan, ha detto che, se mai un sequel del film spinoff ci sarà (e lui sarà coinvolto nella scrittura), di certo il personaggio di Bossk ci sarà!

Ecco cosa ha detto Kasdan a Screenrant:

"Stavo cercando di inserire diversi personaggi della tradizione nel film, sapete... Ma è molto difficile, e penso che se ce ne sarà un altro, dovrete uccidermi per non farvi entrare Bossk!"

Bossk è uno dei tanti cacciatori di taglie che Darth Vader ha riunito ne L'Impero Colpisce Ancora così che potessero rintracciare il Millennium Falcon. Sebbene le sue apparizioni nella trilogia originale siano state brevi, il personaggio è stato arricchito in altri progetti, in particolare nella serie animata Clone Wars in cui ha guidato un giovane Boba Fett.

Che ne dite? Vorreste vedere il personaggio, se ci fosse un sequel di Solo: A Star Wars Story? Ditecelo nei commenti!

"Tra audaci bravate in un mondo criminale oscuro e pericoloso, Han Solo fa amicizia con il suo futuro possente copilota Ciubecca e incontra il famigerato giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un’avventura che determinerà il futuro di uno degli eroi più iconici della saga di Star Wars. Il cast del film è composto da Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo e Paul Bettany. Scritto da Lawrence Kasdan & Jonathan Kasdan, Solo: A Star Wars Story è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur e Simon Emanuel, mentre Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord e Christopher Miller sono i produttori esecutivi."