Se Ash vs. Evil Dead verrà chiusa, potrebbe arrivare un altro film della saga

Anche se la terza stagione di Ash vs. Evil Dead è arrivata da poco, a quanto pare, il network statunitenseha già i suoi dubbi riguardo una potenziale quarta stagione della serie tv horror.

E' chiaro, dunque, che questa terza stagione possa essere l'ultima per il personaggio di Ash, interpretato da Bruce Campbell. L'attore è conscio di questa probabilità ma spiega ai fan di non disperare totalmente, in quanto potrebbe arrivare un altro film dopo la chiusura della serie: "Siamo nell'orribile limbo televisivo, al momento. Vedremo cosa hanno in serbo gli Dei della tv per noi. Siamo pronti in entrambi i casi. Se ci toglieranno dal palinsesto, penseremo ad un nuovo film.".

Insomma, potrebbe esserci un nuovo sequel della saga originale all'orizzonte, in caso di cancellazione della serie tv.

Ash ha fatto il suo debutto nel primo film del franchise, La Casa, diretto da Sam Raimi. Quel piccolo cult movie sfornò due altri sequel, La Casa 2 e, successivamente, L'armata delle tenebre. Qualche anno fa è stato realizzato una sorta di "remake" che non rebootta il franchise né lo contraddice, ma racconta una storia simile all'interno dello stesso universo; non è un caso che, alla fine dei titoli di coda, appariva proprio Ash in un brevissimo cameo. Prima del serial si è parlato di un sequel del remake e, addirittura, di un L'Armata delle Tenebre 2.