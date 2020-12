Da Sdentato a Mushu: ecco i 10 draghi più celebri del cinema

In occasione della messa in onda di Dragon Trainer questa sera su Italia 1, abbiamo scelto di proporvi una lista dei 10 draghi più celebri del cinema. Queste creature fantastiche sono state infatti protagoniste di molte pellicole e sono state in grado di catturare molto spesso il pubblico per la loro incredibile trasposizione in CGI.

Un posto d'onore in questa lista va sicuramente riservato a Mushu, il draghetto combinaguai della Diseny che che accompagna Mulan nel corso della sua avventura della Cina imperiale. Indimenticabile poi Draco, ultimo esemplare della sua specie, protagonista di Dragonheart al fianco di Dennis Quaid. Harry Potter ci ha mostrato invece diverse tipologie di draghi nel corso della sua saga, nel quarto capitolo cinematografico il maghetto ha dovuto fare i conti con l'ira di un temibile Ungaro Spinato, mentre ha cavalcato un enorme drago albino ne I doni della morte 2 per fuggire dalla Gringott.

Tolkien ha dato vita ad un vasto immaginario di creature fantastiche, ma tra queste Smaug è sicuramente una delle più straordinarie. Non ha nulla da invidiare ai precedenti esemplari la draghessa rossa, che ha saputo conquistare il cuore di Ciuchino in Shrek. Non possiamo poi non inserire in questa lista il Drago Haku de La città incantata del genio visionario di Hayao Miyazaki. Anche se sembra più un cagnolone, Falkor de La Storia Infinita è a tutti gli effetti un FortunaDrago e il suo volo con Atreyu è sicuramente uno dei più iconici della storia del cinema. Oltre allo Sdentato di Dragon Trainer, in questa lista inseriamo anche il drago nero de La bella addormentata nel bosco, che ha scosso gli incubi dei più piccoli.

Come sempre, fateci sapere nei commenti quali sono i vostri draghi preferiti del cinema e se ne avete voglia, date un'occhiata alla nostra recensione di Dragon Trainer.