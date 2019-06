SDCC2019, alla Hall H ci sarà un apposito panel dedicato agli sceneggiatori di Endgame

Mentre attendiamo di conoscere gli eventuali piani sul possibile panel del Marvel Studios presso la Hall H del San Diego Comic-Con 2019, in programma dal 18 al 21 luglio prossimi, l'Hollywood Reporter conferma oggi che una piccola ma importante parte del MCU sarà lì, ed esattamente gli sceneggiatori di Avengers: Endgame

Stiamo parlando degli ormai amatissimi Christopher Markus e Stephen McFeely, che oltre a Endgame hanno anche sceneggiato Avengers: Infinity War, tutti i film di Captain America e Thor: The Dark World, quindi delle vere e proprie colonne portanti dei Marvel Studios. Come scrive il sito, la coppia avrà un panel interamente dedicato a loro presso la prestigiosa sala congressi del padiglione H.



C'è anche una data precisa: il 19 luglio alle 10.00 (ora americana). A moderare l'incontro con i fan e i giornalisti ci sarà Jeff Goldsmith e a seguire saliranno sul palco anche i registi di Endgame, i fratelli Russo, per un panel dedicato invece a loro e moderato da Steven Weintraub di Collider.



Dopo aver terminato gli impegni con Avengers, Christopher Markus e Stephen McFeely stanno attualmente scrivendo il film Electric State, che sarà diretto da Andy Muschietti (IT: Capitolo Due). In futuro potrebbero comunque tornare a scrivere qualche cinecomic per i Marvel Studios.