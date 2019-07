Al SDCC 2019 una masterclass di Guilleremo Del Toro sullo storytelling dell'orrore

È oggi Deadline a riportare in esclusiva la notizia che il Premio Oscar Guilleremo Del Toro (La Forma dell'Acqua, Pacific Rim), parteciperà ufficialmente al prossimo San Diego Comic-Con 2019 in compagnia del regista e sceneggiatore André Ovredal, autore del prossimo Scary Stories To Tell in the Dark prodotto da Del Toro.

Il film sarà dunque presentato all'evento, ma per l'occasione l'organizzazione e i due autori hanno pensato bene di mettere in piedi un masterclass interamente dedicata allo storytelling dell'orrore, che a quanto pare si terrà il prossimo 20 luglio. Del Toro e Ovredal offriranno ai loro fan una visione esclusiva su come siano riusciti a tradurre quelle illustrazioni spaventose e iconiche tratte dal libro di Stephen Gammell in un film originale.



Scary Stories To Tell in the Dark è ambientato nel 1968 in America. Mentre il cambiamento è già nell'aria, lontano da ogni disordine sorge e se ne sta quieta la piccola cittadina di Mill Valley, dove ormai da generazioni l'ombra della famiglia Bellows si estende su ogni cosa. Ed è proprio nella loro villa ai margini della città che Sarah, una ragazza con degli orribili segreti, è riuscita a trasformare la sua tormentata vita in delle storia spaventose, interamente scritte in un libro che ha trasceso le leggi del tempo lasciando che quelle stesse storie diventasse reali per un gruppo di teenager che scoprono la terrificante magione di Sarah.



L'uscita del film è prevista nelle sale italiane il prossimo ottobre.