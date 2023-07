Scusa ma ti chiamo amore, che fine hanno fatto le attrici del film di Moccia?

Scusa ma ti chiamo amore è stato un enorme successo nel cinema italiano. La pellicola, diretta da Federico Moccia, racconta la storia d'amore di una coppia con una grande differenza d'età. Ad anni dall'uscita del film, molti si continuano a chiedere che fine abbiano fatto gli interpreti.

Se non è un segreto la carriera di Michela Quattrociocche dopo aver esordito in Scusa ma ti chiamo amore, le altre co-protagoniste del film hanno deciso di mantenere una carriera un pò meno sotto i riflettori ma, nonostante ciò, abbastanza attiva. Tra le interpreti che esordirono nella pellicola di Moccia c'è Beatrice Valente che interpretava Olly. Dopo l'ingresso fulminante nel mondo del cinema, l'attrice ha avuto un'altra esperienza sul grande schermo con Neri Parenti per poi tornare alla corte di Moccia con Scusa ma ti voglio sposare.

Altro volto del film è sicuramente Francesca Ferrazzo, volto di Erica. L'attrice, nonostante abbia lavorato al cinema, non ha una pellicola all'attivo dal 2013 e sembra che abbia lavorato tantissimo nel mondo della pubblicità. Poche le sue esperienze anche in tv, prevalentemente nella celebre fiction RIS. Destino diverso è stato quello di Michelle Carpente, interprete di Diletta. L'attrice dopo aver esordito con Moccia ed essere ritornata nel sequel del film, ha lavorato moltissimo a teatro prestandosi anche al mondo della televisione. E' stata, infatti, presentatrice di Matrimonio a sorpresa programma di Real Time.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Scusa ma ti chiamo amore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!