Scuola di polizia: Steve Guttenberg conferma la produzione di un nuovo film

Steve Guttenberg ha svelato su Twitter che la più famosa e improvvisata accademia di polizia del grande schermo potrebbe presto tornare. Scuola di polizia si è rivelato uno dei franchise più redditizi al botteghino tra gli anni '80 e gli anni '90, con una serie di sette film che ha appassionato un'intera generazione di spettatori.

Sin dai primi anni 2000 sono circolate voci su un possibile ottavo film di Scuola di polizia, quando l'ideatore e produttore dei film, Paul Maslansky, si mise al lavoro su una sceneggiatura. Il progetto venne archiviato nel 2006, bloccandosi per oltre un decennio. L'ultimo aggiornamento risale al 2012, quando Jeremy Garelick venne assunto per lavorare ad uno script.

Rispondendo alla domanda di un utente su Twitter, Steve Guttenberg, celebre interprete del cadetto Mahoney, ha confermato la produzione di Scuola di polizia 8.

"Il nuovo Scuola di polizia sta arrivando, ancora niente dettagli, ma stiamo preparando un pacco regalo!".

I film di Scuola di polizia seguono tutti lo stesso canovaccio: un dipartimento di polizia in difficoltà apre le sue porte a qualsiasi tipo di recluta. Guttenberg era la star del franchise, irresponsabile e guascone ma probabilmente il più equilibrato fra i cadetti.

Insieme a lui altri personaggi rimasero impressi nel cuore dei fan come Larvell Jones (Michael Winslow), Zed (Bobcat Goldthwait), Sweetchuck (Tim Kazurinsky) e soprattutto il capitano Harris (G.W. Bailey).

Purtroppo alcuni attori storici del franchise sono scomparsi: da Bubba Smith (Hightower) a David Graf (Tuckleberry) fino a George Gaynes (Lassard).

Soprattutto Gaynes, con i suoi tempi comici, dava un contributo fondamentale alla riuscita della maggior parte delle gag dei film.

La serie di film iniziò nel 1984 con Scuola di polizia, diretto da Hugh Wilson (con la futura star di Sex and the City, Kim Cattrall, nel cast). Seguirono Scuola di polizia 2 - Prima missione (1985), Scuola di polizia 3 - Tutto da rifare (1986), Scuola di polizia 4 - Cittadini in...guardia (1987), Scuola di polizia 5 - Destinazione Miami (1988), Scuola di polizia 6 - La città è assediata (1989) e Scuola di polizia 7 - Missione a Mosca (1994).

I film generarono poi una serie spin-off nel 1997 e una serie animata alla fine degli anni '80.