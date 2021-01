Scuola di Polizia, morta a 73 anni Marion Ramsey interprete di Laverne Hook

L’attrice e cantante di Broadway Marion Ramsey è morta all’età di 73 anni, era nota per aver interpretato il cadetto Laverne Hooks in Scuola di Polizia, serie di film degli anni 80’. La notizia è stata riportata da Deadline senza specificare la causa della scomparsa.

Nata il 10 maggio 1947 a Filadelfia, in Pennsylvania, la carriera di Ramsey nel mondo dello spettacolo è iniziata sul palco recitando nella serie originale di Broadway Hello, Dolly!, apparendo nella versione di Broadway dal 1964 al 1970 e successivamente nella produzione in tournée nello stesso anno.



Il ruolo più distintivo è arrivato con Scuola di Polizia, che includeva nel cast anche Steve Guttenberg, nel quale ha interpretato il cadetto Laverne Hooks dalla voce molto acuta e stridula. Ha poi preso parte a tutti e cinque i sequel della fortunata serie di film e ha ripreso brevemente il ruolo nel video commedia del 1993 John Virgo: Playing for Laughs e, come doppiatrice, in un episodio del 2006 di Robot Chicken.



L'attrice ha continuato la sua carriera fino al 2010, riunendosi con il membro del cast di Scuola di Polizia Steve Guttenberg per Lavalantula (2015) e 2 Lava 2 Lantula! (2016).



Ramsey ha recitato anche in numerosi show di successo quali I Jefferson, MacGyver, The Addams Family, Beverly Hills 90210 e La tata sul piccolo schermo.



