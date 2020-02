Una scuola elementare vuole proiettare Il Re Leone, la Disney si fa pagare

Un nuovo reportage della CNN comunica che la Emerson Elementary School di Berkley, California, sarà costretta a pagare una tassa di licenza alla Walt Disney Company dopo aver proiettato il remake live-action di The Lion King.

Secondo quanto riportato, il film di Jon Favreau non sarebbe stato utilizzato per uno studio o durante una lezione (cosa che, secondo l'attuale legge sul copyright, sarebbe legale) ma come evento principale di una "Serata dei Genitori" organizzata nel novembre del 2019, con genitore che a quanto pare acquistò una copia del film appositamente per l'occasione.

In qualche modo, la società di licenze Movie Licensing USA (che rappresenta la Disney in scenari come questo) ha saputo di cos'era successo, e ha inviato un'email alla scuola chiedendo un risarcimento di $250 dollari: stando alle fonti, la scuola avrebbe raccolto $800 dollari dalla raccolta fondi organizzata in quella fatidica serata novembrina, e il presidente della PTA David Rose ha dichiarato che la PTA pagherà "in qualche modo a malincuore" la scheda per la tassa di licenza.

"Ogni volta che un film viene proiettato fuori casa, è necessaria l'autorizzazione legale per mostrarlo, in quanto è considerato uno spettacolo pubblico", si legge nell'e-mail in questione. "Ogni volta che i film vengono proiettati senza la licenza adeguata, la legge sul copyright viene violata e l'entità che mostra il film può essere multata dagli studi. Se un film viene mostrato per qualsiasi motivo di intrattenimento - anche in classe, è richiesto dalla legge che la scuola ottenga una licenza di esibizione pubblica".

"È spaventoso che una società incredibilmente ricca stia mandando i suoi agenti di licenza dopo che un PTA ha dovuto raccogliere somme folli di denaro solo per pagare insegnanti, coprire borse di studio finanziarie e gestire programmi scolastici", ha detto Lori Droste, membro del consiglio comunale di Berkeley, alla CNN. "Saremmo entusiasti di pagare il canone se la Disney fosse disposta a rivalutare le sue proprietà e far pagare alcune tasse sulla proprietà aggiuntive".

