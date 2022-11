Scrooge: Canto di Natale, Netflix rilegge Dickens nel trailer del film con Luke Evans

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Scrooge: Canto di Natale, adattamento animato del classico della letteratura di Charles Dickens che arriverà il 2 dicembre prossimo, ovviamente in tempo per le festività natalizie. Nel cast di questa nuova versione del colosso dello streaming ci sono Olivia Colman, Luke Evans e Jessie Buckley.

Evans interpreterà Scrooge, il protagonista della storia, mentre la Colman e la Buckley saranno rispettivamente il Fantasma del Natale Passato e Isabel Fezziwig. Nel cast ci saranno anche Jonathan Pryce, che interpreterà Jacob Marley, Johnny Flynn, che interpreterà Bob Cratchit, e poi ancora Fra Fee, Giles Terera, Trevor Dion Nicholas e James Cosmo in ruoli non ancora divulgati. Il progetto era stato svelato qualche mese fa durante la scorsa Netflix Geeked Week.

Prodotto da Timeless Films in associazione con Axis Studios, il classico senza tempo di Charles Dickens, adattato più volte al cinema e in tv, racconta il viaggio spirituale di Ebenezer Scrooge, che da scontroso tiranno diventerà un clemente filantropo grazie alla magia del Natale. La vincitrice del premio Oscar Olivia Colman, tra l'altro, sarà anche la protagonista dell'adattamento della BBC/FX di Great Expectations.

"È stata una sfida affascinante adattare una storia così amata, e penso che questa versione del film darà a coloro che conoscono Canto di Natale tutte le cose che si aspettano da questa storia, ma in un modo che non hanno mai visto prima", ha detto Donnelly. "Ci saranno tantissime sorprese, tra psichedelia, viaggio nel tempo e musical, per lasciare col fiato sospeso anche chi ha familiarità con la storia."

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti! L'ultimo film d'animazione originale di Netflix arrivato sulla piattaforma è Wendell & Wild, del genio visionario Henry Selick, uscito in tempo per Halloween. Su queste trovate la recensione di Wendell & Wild.

Sempre a proposito di Netflix, avete già visto il nuovo trailer di The Witcher Blood Origin?