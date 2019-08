Scrivere di Captain Marvel in Avengers: Endgame ha dato qualche problema agli autori

Scrivere di Captain Marvel prima che il personaggio esordisse nel suo film stand-alone ambientato nel 1995 ha rappresentato un problema più unico che raro per gli sceneggiatori di Avengers: Endgame.

Gli autori dovevano scrivere coerentemente un personaggio che dal punto di vista del canone avrebbe esordito 23 anni prima, ma che da un punto di vista produttivo sarebbe stato interpretato per la prima volta sul set di Endgame, con la sua gestione che sarebbe passata da Anthony e Joe Russo a Anna Boden e Ryan Fleck, autori del film stand-alone che, per complicare le cose, sarebbe dovuto uscire prima di Endgame.

Nel corso di una recente intervista Christopher Markus e Stephen McFeely hanno provato a spiegarlo:

"Sì, era un ... Dio, non riesco a immaginare altre persone ad Hollywood che abbiano dovuto affrontare questo particolare problema", ha detto McFeely al Backstory Magazine. “Ricordo di essermi seduto accanto ad Anna e Ryan durante il primo giorno di riprese di Brie Larson, che è stato per Endgame, e loro due nelle poche settimane precedenti erano stati in giro sul set per studiare il lavoro di Joe e Anthony, dato che non avevano mai lavorato in un film così grande e per loro sarebbe stato un grande passo in termini di dimensioni del film".

Markus e McFeely hanno lavorato a stretto contatto con Boden e Fleck per sviluppare il personaggio, che si unisce agli Avengers per la prima volta nel 2018, ma rimane autonoma nei cinque anni di salto temporale che spostano il MCU al 2023.

"Ci siamo seduti con loro, abbiamo mostrato loro la bozza della nostra storia e abbiamo detto: 'Okay, ecco come agisce Carol nel nostro film, ed ecco come sarà. Pensi che questa versione di lei, che è una versione che dovevamo decidere per il nostro film, che sarà ambientato oltre 20 anni dopo il film che state per fare voi, pensate che abbiamo fatto qualcosa che vi costringerebbe a cambiare troppo la vostra storia?", ha detto McFeely. "Andava tutto bene, ma sicuramente abbiamo chiesto il loro contributo. 20 anni comunque sono sono un lasso di tempo sufficiente, nel senso che non si può dire cosa succede tra la fine di Captain Marvel e la sua apparizione in Endgame. Quindi eventuali variazioni nel carattere o nell'aspetto possono essere giustificate da questi 20 anni."

