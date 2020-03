La scrittrice di Birds of Prey non ama il Joker di Jared Leto

In un post pubblicato in queste ore sul suo canale ufficiale di Twitter, la sceneggiatrice Gail Simone, autrice del fumetto Birds of Prey della DC Comics, ha dichiarato di non amare il Joker di Jared Leto.

Il personaggio, che ha esordito nel 2016 durante il Suicide Squad di David Ayer - e per il quale fu girato tantissimo materiale poi escluso dal montaggio finale del film, che ridusse la sua parte a qualche minuto - è tornato fugacemente anche in Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) di Cathy Yan, dove però è stato interpretato da uno stunt-man.

La Simone, che nella sua carriera in DC Comics ha anche lavorato sulla testata di Batgirl, come potete vedere nel post in calce nel rispondere ad un fan ha scritto: "Non mi piace. Va bene così."

Ricordiamo che, almeno stando a quanto riportato finora, il personaggio non tornerà in The Suicide Squad di James Gunn, sequel di Birds of Prey e del primo Suicide Squad ma anche film totalmente autonomo. Il personaggio è passato nelle mani di Joaquin Phoenix nel Joker di Todd Phillips, che molti sperano di rivedere in un eventuale nuovo capitolo - come noto preso in considerazione dalla Warner Bros. e dall'autore - oppure collegato in qualche modo al nuovo franchise del Cavaliere Oscuro che sarà ufficialmente inaugurato con The Batman di Matt Reeves.

