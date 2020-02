Uno degli scrittori di Rick and Morty chiamato a revisionare lo script di Doctor Strange 2

Non solo l'addio di Scott Derrickson e le trattative iniziali con Sam Raimi per la regia, perché a quanto pare l'attesissimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness continua a subire ulteriori cambiamenti, visto che i Marvel Studios avrebbero deciso di chiamare un nuovo sceneggiatore e revisionare lo script del cinecomic.

Un nuovo report dell'affidabile e informato Hollywood Reporter suggerisce infatti che Kevin Feige e gli altri heads Marvel avrebbero deciso di chiamare lo sceneggiatore Michael Waldron per un lavoro di revisione dello script di Jade Harley Bartlett. Waldron è conosciuto soprattutto per essere uno dei mitici produttori della serie animata Rick and Morty in onda su Adult Swim (in Italia su Netflix), di cui ha anche scritto il bellissimo episodio The Old Man and the Seat della quarta stagione da poco approdata sul colosso dello streaming.



Soprattutto, nel mondo del Marvel Cinematic Universe, Waldron è anche lo showrunner e il creatore della serie Disney+ Loki con Tom Hiddleston. Stando alle fonti, Waldron è stato scelto per subentrare completamente a Bartlett, comunque parte della writers room di WandaVision, altra attesissima serie tv Disney+ in arrivo a fine anno. Sembrerebbe che la Marvel abbia voluto prendere in mano le redini di un progetto attualmente ambizioso e molto pericoloso.



Al momento Doctor Strange in the Multiverse of Madness è atteso nelle sale il 7 maggio 2021. In attesa della conferma (quasi certa) di Sam Raimi alla regia del film, Derrickson gli ha concesso la sua sincera benedizione.