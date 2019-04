Tutte le volte che ho scritto ti amo: Ross Butler entra nel cast del sequel

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Ross Butler si è unito al cast del sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo, tratto ancora una volta dai romandi di Jenny Han.

Butler interpreterà un personaggio di nome Trevor, che aiuterà Peter Kavinsky a conquistare il cuore di Laura Jean (Lana Condor). "Siamo entusiasti nell'annunciare che l'affascinante Ross Butler si è unito al cast del sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo nella parte di Trevor Pike - ha dichiarato il produttore Mark Kaplan a EW - La sua amicizia nella vita vera con Noah porterà al film quella chimica naturale che serve e non vediamo l'ora che i fan vedano questa amicizia replicarsi sullo schermo".

La pellicola sarà l'adattamento cinematografico del romanzo sequel scritto sempre da Jenny Han e intitolato P.S. I Still Love You. Sofia Alvarez (Man Seeking Woman) si occuperà nuovamente della stesura della sceneggiatura, con Matt Kaplan, Dougie Cash e Jordan Levi alla produzione. Susan Jonhson, regista del primo film, non tornerà per la regia di P.S. I Still Love You, al suo posto invece ci sarà Michael Fimognari, già direttore della fotografia del precedente film.

Noto per la sua partecipazione al teen drama Tredici, sempre per Netflix, Butler è apparso anche in serie come Teen Wolf e Riverdale, ed è nel cast del cinecomic Shazam!, in uscita oggi nelle sale italiane e di cui potete già leggere la nostra recensione.

In Tutte le volte che ho scritto ti amo i protagonisti erano interpretati da Noah Centineo (Charlie’s Angels), Janel Parrish (Pretty Little Liars), Israel Broussard (Flipped), Andrew Bachelor (The Babysitter), John Corbett (My Big Fat Greek Wedding) e Anna Cathcart (Odd Squad).