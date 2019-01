Scripter Award: Black Panther e Se la strada potesse parlare tra i nominati

La University of Southern California ha rivelato (via Variety) le nomination per gli Scripter Award di quest'anno. Tra i candidati per il miglior adattamento cinematografico troviamo Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, Leave No Trace, e il lanciatissimo Black Panther.

Le nominations della categoria televisiva includono invece, tra gli altri, gli episodi di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, lo show targato Hulu The Handmaid's Tale, e la miniserie Sharp Objects con Amy Adams.

Arrivati al 31° anno, gli Scripter Award premiano i migliori adattamenti televisivi e cinematografici a partire dallo script su cui sono basati. I vincitori saranno annunciati dalla USC Libraries il 9 febbraio. Barry Jenkins (Se la strada potesse parlare) ha già ottenuto il premio due anni fa per Moonlight, film che poi ha trionfato anche ai premi Oscar. L'anno scorso i vincitori sono stati Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e The Handmaid's Tale.

I candidati per la sezione film sono:

-Gli sceneggiatori Ryan Coogler e Joe Robert Cole per “Black Panther,” basato sul personaggio creato da Stan Lee and Jack Kirby

-Gli sceneggiatori Nicole Holofcener e Jeff Whitty e l'autrice Lee Israel per “Copia Originale”

-Gli sceneggiatori Armando Iannucci, Ian Martin, e David Schneider per “Morto Stalin, se ne fa un altro,” basato sulla graphic novel di Fabien Nury e Thierry Robin

-Lo sceneggiatore Barry Jenkins e l'autore James Baldwin per “Se la strada potesse parlare”

-Gli sceneggiatori Debra Granik e Anne Rosellini per “Senza lasciare traccia” basato sul romanzo “My Abandonment” di Peter Rock.

Di seguito invece i candidati per la sezione televisiva:

-Tom Rob Smith, per l'episodio “The Man Who Would Be Vogue” di “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story,” e l'autrice Maureen Orth per il libro non fiction “Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History”

-Bruce Miller e Kira Snyder, per l'episodio “Holly” di “The Handmaid’s Tale,” e l'autrice Margaret Atwood

-Dan Futterman e Ali Selim, per l'episodio “9/11” di “The Looming Tower,” e l'autore Lawrence Wright

-David Nicholls per l'episodio “Bad News,” di “Patrick Melrose,” basato sulla serie di romanzi Edward St. Aubyn

-Marti Noxon per l'episodio “Vanish,” di “Sharp Objects,” e l'autrice Gillian Flynn

-Russell T Davies, per “A Very English Scandal,” e l'autore John Preston