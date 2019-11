Lo script di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker finito su Ebay è di John Boyega

I grandi franchise hanno ormai imparato ad aver a che fare con attori con forti tendenze allo spoiler, e Disney stessa dovrebbe aver imparato qualcosa dall'esperienza del Marvel Cinematic Universe (vero, Mark Ruffalo?): stavolta, però, uno dei protagonisti di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha davvero preso tutti in contropiede.

Qualche tempo fa, infatti, era stata segnalata la presenza di un copione originale del film su Ebay: nessuno degli attori volle però ammettere pubblicamente di aver dimenticato in giro la sua copia dello script, per cui il mistero di come fosse giunto nelle mani del venditore restò irrisolto.

Il colpevole, però, ha finalmente un nome: si tratta di John Boyega, che ha infine ammesso di aver dimenticato lo script sotto il suo letto: "E va bene ragazzi, sono stato io. Lasciate che vi racconti com'è andata. [Lo script] Viene dal mio appartamento. Lo lasciai sotto il mio letto. Pensai tipo: 'Sai cosa? Lo lascio qui e, quando domani mi sveglierò, mi ricorderò di portarlo con me'. Ma poi arrivarono i miei amici, facemmo un piccolo festino e lo script rimase lì. Poi, qualche settimana dopo, un inserviente lo trovò e lo mise su Ebay per qualcosa come 65 dollari. Non aveva idea di quanto valesse" ha spiegato l'interprete di Finn.

A proposito di spoiler, Daisy Ridley non vuole saperne di rivelare qualcosa sulla Dark Rey di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il regista J. J. Abrams, invece, ha ammesso di appartenere alla pletora di star innamorate di Baby Yoda, che secondo lui rappresenta il benessere di Star Wars.