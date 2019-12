Lo script di Avengers: Endgame ha svelato altre vittime dello schiocco di Thanos

Quando tutto d'un tratto la popolazione dell'intero universo viene ridotta del 50% fare un quadro generale delle vittime è un'impresa davvero ardua: in Avengers: Endgame abbiamo ovviamente visto i nostri eroi fare i nomi di tante vittime di Thanos, ma qualcuno è inevitabilmente sfuggito all'appello.

Questo accade, però, nella versione definitiva del film arrivata sul grande schermo. Nello script, infatti, sono presenti anche altri nomi di personaggi a noi ben noti scomparsi improvvisamente dopo lo schiocco del Titano Pazzo.

I nomi in questione, fino ad oggi conosciuti soltanto dagli addetti ai lavori, possono ora finalmente essere noti a tutti grazie alla diffusione sul web dello script di Avengers: Endgame, messo inizialmente a disposizione dei membri dell'Academy in vista degli Oscar e poi inevitabilmente giunto nelle mani di tutti i fan Marvel del mondo.

Nella sceneggiatura integrale del film leggiamo infatti di un dialogo durante il quale gli Avengers rimasti in vita fanno il punto sugli scomparsi e, in mezzo ai tanti nomi che già conoscevamo, sentiamo fare anche quelli di Wong, Jane Foster e Thaddeus Ross.

Nulla di imprevedibile, naturalmente, ma in fondo è più che giusto che anche loro ricevano un po' di attenzione. Per qualcuno che va via, comunque, c'è qualcuno che arriva: ecco Baby Yoda entrare trionfale a dare una mano nella battaglia finale di Avengers: Endgame.