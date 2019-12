Lo script di Avengers: Endgame svela l'anno del ritorno di Captain America da Peggy

Tante domande hanno trovato finalmente risposta in Avengers: Endgame, ma altrettante sono quelle che il film stesso ha contribuito a far nascere. Del film dei Russo si continua a discutere a mesi dalla sua uscita, ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe averci fornito buona parte delle risposte che cerchiamo.

Da poco, infatti, è stato diffuso lo script di Avengers: Endgame nella sua versione integrale. L'operazione avrebbe dovuto inizialmente coinvolgere i soli membri dell'Academy allo scopo di convincerli a premiare il film con qualche nomination di spessore, ma com'era prevedibile la cosa è quasi immediatamente sfuggita di mano.

Abbiamo saputo, ad esempio, i nomi di alcune vittime dello schiocco non erano stati fatti in Avengers: Endgame. Allo stesso modo lo script ci ha finalmente illuminato su una delle scene chiave del finale, vale a dire il ritorno di Captain America da Peggy Carter: i fan Marvel di tutto il mondo, infatti, si chiedevano da tempo in che anno i due amanti si fossero effettivamente riuniti. L'interrogativo è stato evaso da una scritta che vediamo proprio sulla pagina dello script relativa al ricongiungimento tra i due: "WASHINGTON D.C., 1949" leggiamo infatti in apertura della pagina in questione.

Il ricongiungimento tra Steve e Peggy va quindi ad inserirsi due anni dopo il finale della seconda stagione di Agent Carter, la serie spin-off dedicata proprio alla nostra Peggy. Inutile dire, comunque, che le novità non finiranno qui: lo script redatto da Markus e McFeely riserva sicuramente tante altre curiosità su Avengers: Endgame ancora tutte da scoprire.