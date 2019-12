Lo script di Avengers: Endgame è online in vista degli Oscar

La strada che porta agli Oscar è sicuramente una delle più impervie, ma Marvel è intenzionata a percorrerla fino in fondo sostenendo la causa di Avengers: Endgame, a cui la produzione vuole assolutamente vedere riconosciute alcune delle nomination più significative.

Marvel, ma questa è cosa nota già da tempo, non è intenzionata ad accontentarsi dei riconoscimenti tecnici: l'obbiettivo, quest'anno, è roba di prima classe come Miglior film, Miglior sceneggiatura, Miglior regia o Miglior attore protagonista.

Proprio per promuovere Avengers: Endgame gli Studios stanno dunque portando avanti una campagna spietata e senza esclusione di colpi, la cui ultima iniziativa è partita proprio in queste ultime ore: l'intero script del film di Joe e Anthony Russo è infatti stato reso disponibile online per i membri dell'Academy, che potranno quindi consultarlo e constatarne i meriti. La riservatezza della cosa è ovviamente durata ben poco: la sceneggiatura è infatti poi stata diffusa a tutti gli utenti quasi immediatamente, per la gioia di tutti i fan Marvel che potranno ora divertirsi a leggere, tra le altre, anche tutte le scene che non sono poi state incluse nella versione finale del film.

