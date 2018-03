Screen Junkies diffonde il 'trailer onesto' di Bright di David Ayer

Anche, film targato Netflix diretto dae cone Joel Edgerton, ha il suo 'trailer onesto'. Screen Junkies ha diffuso sul web il video, nel quale vengono mostrate alcune possibili evoluzioni nei sequel. Sebbene il film non abbia ottenuto grande riscontro dai critici, ha ottenuto un successo fra gli abbonati di Netflix.

Nel primo week-end il film ha fatto registrare undici milioni di visualizzazioni sulla piattaforma streaming e un sequel è già in cantiere, con il ritorno di Will Smith e Joel Edgerton.

Ambientato in una realtà alternativa di Los Angeles in cui gli umani vivono al fianco di creature fantastiche, Bright vede il poliziotto interpretato da Will Smith in coppia con un orco (Joel Edgerton). Insieme dovranno cercare di salvare il mondo ed entreranno in contatto con un oggetto magico a cui tutti daranno la caccia.

Nel loro nuovo 'trailer onesto' (honest trailer), la banda di Screen Junkies prende di mira i tentativi del film di esplorare temi rilevanti attraverso una storia alquanto banale. Tutti questi tipi di trailer di Screen Junkies sono tosti ma questo sembra ancora più brutale. Il video prende in giro anche chi difende il film, affermando che se fosse andato al cinema nel primo week-end avrebbe incassato 100 milioni di dollari.

Il trailer quindi colpisce Bright in quello che sembra sia stato il suo maggior problema: la mancanza di fantasia nella costruzione del mondo in cui ci introduce. David Ayer sembra aver creato un film poliziesco con qualche personaggio fantasy semplicemente introdotto, senza veramente esplorare le implicazioni che ciò avrebbe avuto sulla società.

Se avete amato i 'trailer onesti' di Screen Junkies non potete perdervi questa nuova puntata dedicata a Bright.