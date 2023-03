Scream VI, i registi vogliono che la saga continui:'È la cosa più importante per noi'

Tyler Gillet e Matt Bettinelli-Olpin sono tornati dietro la macchina da presa per dirigere il nuovo capitolo cinematografico di Scream, dopo aver convinto critica e fan con il quinto film. Scream VI è nelle sale e i registi, grandi appassionati della saga, vorrebbero che il franchise proseguisse ulteriormente anche in futuro.

"Vogliamo che continui per sempre. Coinvolti o meno" ha dichiarato Gillet a Indiewire "Non avremmo mai immaginato che saremmo entrati in questo franchise nemmeno nei nostri sogni più sfrenati, quindi se lascerà la nostra vita e prenderà un'altra direzione, fintanto che rimane e fintanto che continuano a farli, questa è la cosa più importante per noi".



Bettinelli-Olpin ha parlato della pressione di raccogliere l'eredità di un gigante come Wes Craven:"Abbiamo davvero sentito la responsabilità di ciò che significava entrare nei panni di Wes, raccogliere quell'eredità, e non volevamo rovinare tutto".

Scream VI è letale al box-office in questi primi giorni di programmazione ed è ambientato circa un anno dopo gli eventi del quinto capitolo. I sopravvissuti a Ghostface decidono di trasferirsi a New York per ricominciare una nuova vita. Tuttavia, una minaccia ancora più terribile è lì ad attenderli. Jenna Ortega, Melissa Barrera e Courteney Cox sono le star del film di Bettinelli-Olpin e Gillet.

"Le nostre carriere sono sempre state una qualche forma di emulazione, un tentativo di raggiungere quella sensazione che abbiamo avuto la prima volta quando abbiamo visto il primo Scream" prosegue Gillet.



"Wes è stato spiritualmente parte della nostra carriera fin dall'inizio, in quanto fan del suo lavoro. Ma poi conoscendolo entrando in questo ruolo e parlando con le persone che hanno lavorato con lui, ascoltando storie su di lui dal cast e dalla troupe, sembra davvero che faccia parte delle nostre vite da sempre ed è stato bello conoscerlo intimamente, anche se non l'abbiamo mai incontrato".



Non perdetevi su Everyeye la recensione di Scream VI.