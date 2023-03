Scream VI: I registi sperano nel settimo capitolo del franchise

L’uscita di Scream VI è ormai alle porte e già si comincia a parlare di un eventuale Scream 7 che continui il franchise horror mantenendo un livello adeguato agli standard altissimi a cui ci aveva abituato Wes Craven.

I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno collaborato anche al sequel Scream del 2022, sono sicuri che la saga abbia un lungo futuro davanti a sè e anche se non dovessero essere loro a girare i prossimi film sperano di poter vedere il settimo film del franchise e ancora quelli dopo.

In tal senso hanno affermato in maniera netta: "Vogliamo vedere film di Scream per il resto della nostra vita, anche se non dovessimo essere coinvolti nei progetti".



Scream VI presenta certamente delle novità per la saga visto che è ambientato a New York invece che nella cittadina che ormai avevamo imparato a conoscere di Woodsboro e segue le vicende di Sam e Tara Carpenter spostatesi nella grande mela anche per lasciarsi alle spalle le vicende legate al killer mascherato.

L’assenza di Neve Campbell e della sua Sidney Prescott sarà un’ulteriore elemento di discontinuità con tutti gli altri capitoli del franchise horror e siamo curiosi di capire come sia stata inserito nella sceneggiatura questo cambiamento fondamentale.



In tal senso naturalmente potremo consolarci con la presenza della sopravvissuta Kirby Reed e dell’immancabile Gale Weathers che torneranno per unirsi con un nuovo gruppo di personaggi che ancora dobbiamo scoprire e che dovrà vedersela per la prima volta con il terribile e ormai leggendario, anche nell’universo meta-narrativo della saga, Ghostface.



L’ultimo film della saga creata da Wes Craven uscirà nei cinema il 9 marzo 2023, nell’attesa vi lasciamo il trailer di Scream VI.