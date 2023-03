Scream VI, i registi:'Senza Neve Campbell non è cambiata molto la struttura del film'

Neve Campbell è la grande assente del sesto capitolo di Scream. L'attrice e interprete della protagonista originale della saga, Sidney Prescott, non ha trovato l'accordo contrattuale con la produzione e non è tornata per il nuovo film diretto da Bettinelli-Olpin e Gillet. Tuttavia, la struttura del film non è cambiata.

Lo ribadiscono i due registi in una recente intervista a Collider. Nonostante fossero tristi per la mancanza di Neve Campbell nel cast, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet hanno elogiato gli sceneggiatori Guy Busick e James Vanderbilt per il modo in cui hanno creato la struttura del film, che sta avendo ottimo successo: Scream VI è record per la saga, con Paramount che torna sulla cresta dell'onda dopo il flop di Babylon.



"Abbiamo scoperto presto durante la pre-produzione che Neve [Campbell] non avrebbe fatto il film e c'erano idee, bozze e robe in giro, ma la cosa che Guy [Busick] e James [Vanderbilt] hanno fatto è stata fantastica, ci hanno aiutato, avevano creato la struttura del film che non crediamo sia cambiata di molto. Sono cambiate le motivazioni ma il film guardandolo da fuori non è cambiato molto" hanno spiegato. Anche se la tristezza per la manca di Neve Campbell si è fatta sentire:"Ovviamente eravamo molto delusi quando abbiamo saputo che Neve non l'avrebbe girato, e la cosa su cui ci siamo precipitati è stata 'Ok, se non lo facciamo di nuovo con Neve dobbiamo accertarci di far innamorare a questi personaggi come tutti ci siamo innamorati di Sidney, Gale e Dewey".



L'obiettivo era quindi far innamorare i fan del nuovo quartetto protagonista: Sam Carpenter (Melissa Barrera), Tara Carpenter (Jenna Ortega), Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) e Chad Meeks-Martin (Mason Gooding).



Sul nostro sito potete leggere la recensione di Scream VI, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet.