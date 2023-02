Scream VI, i nuovi poster sono un tuffo nel passato

Paramount Pictures ha pubblicato una valanga di nuovi poster di Scream VI, sesto capitolo della celebre saga sul serial killer psicopatico. Ciascuno di essi raffigura un personaggio brandire un coltello con riflesso il volto di Ghostface, in una grafica dal sapore vintage.

Tra di essi non figura Neve Campbell, in quanto l'attrice si è ritirata prima dell'inizio della produzione per una disputa salariale. A rientrare nel progetto, perciò, sono Tony Revolori, Samara Weaving, Hauden Panettiere, definita "introvabile" durante le riprese di Scream VI, e soprattutto Courteney Cox; inoltre, nel cast figura la celebre Jenna Ortega, interprete di Mercoledì nell'omonima serie TV di Alfred Gough e Miles Millar.

A quanto pare, stavolta il serial killer agirà a Manhattan, in cerca di nuove vittime nella Grande Mela... anche attraverso l'utilizzo di armi, come dimostra il trailer. Ecco la sinossi ufficiale del film: "Dopo gli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti lasciano Woodsboro e iniziano un nuovo capitolo della loro vita. In Scream VI, Melissa Barrera (Sam Carpenter), Jasmin Savory Brown (Mindy Meeks-Martin), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Jenna Ortega (Tara Carpenter), Hayden Panettiere (Kirby Reed) e Courney Cox (Gale Weathers) tonano nei loro ruoli nel franchise insieme a Jack Chamion, Herny Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving".

Riguardo la cronistoria del franchise, così ha dichiarato Melissa Barrera (futura protagonista della pellicola) al podcast 20 Questions on Deadline: "No, non è affatto [un grande salto temporale]. Gli eventi avvengono poco dopo la conclusione del film precedente. Di base, il lasso temporale trascorso tra un film e l'altro è lo stesso avvenuto in Scream".

E le informazioni sull'aspetto "temporale" non terminano qui: Scream VI sarà il più lungo del franchise? Lo scopriremo tra poco, perché il film uscirà al cinema il 10 marzo 2023.