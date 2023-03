Scream VI, Mercoledì Addams sconfiggerebbe Ghostface? La risposta di Jenna Ortega

È il giorno di Scream VI, il nuovo capitolo del franchise creato negli anni '90 da Wes Craven e tra i protagonisti del film spicca Jenna Ortega, giovane interprete di Mercoledì Addams nella serie Mercoledì, diretta dal regista di Edward mani di forbice e Big Fish, Tim Burton. Come sconfiggere Ghostface, da Woodsboro a New York?

Intervistata da Comicbook Jenna Ortega ha risposto ad una domanda molto suggestiva: Mercoledì Addams se la caverebbe con Ghostface?



"Sento che l'avrebbe preso per prima" ha dichiarato senza mezzi termini Ortega. Al suo fianco Melissa Barrera ha confermato l'opinione della collega.

Le due attrici sono le star protagoniste del nuovo capitolo cinematografico, che comprende il ritorno di Hayden Panettiere nei panni di Kirby Reed e di Courteney Cox, volto storico del franchise nei panni della giornalista Gale Weathers. Sul nostro sito potete leggere la recensione di Scream VI, in sala da oggi, giovedì 9 marzo.



Scream VI racconta la storia delle sopravvissute di Ghostface, Samantha (Melissa Barrera) e Tara Carpenter (Jenna Ortega) insieme ai gemelli Chad (Mason Gooding) e Mindy Meeks (Jasmin Savoy Brown), che decidono di trasferirsi a New York per lasciare il brutto passato alle spalle e iniziare un nuovo capitolo della loro vita.



Nel cast di Scream VI anche Dermot Mulroney, che ha raccolto l'eredità di David Arquette, come ha ammesso lo stesso protagonista di Il matrimonio del mio migliore amico.