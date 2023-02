Scream VI, Dermot Mulroney: 'Ho raccolto l'eredità di David Arquette'

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Scream VI, il prossimo capitolo del famoso franchise slasher che arriverà nei cinema italiani il prossimo 9 marzo 2023.

Recentemente, la new entry del cast Dermot Mulroney ha parlato del suo personaggio, un poliziotto che andrà a raccogliere l'eredità del Dewey Riley di David Arquette, rimasto ucciso nel finale di Scream 5 dello scorso anno.

"La cosa che mi è piaciuta di più dell'essere un poliziotto in Scream VI è che ho potuto seguire le orme del grande David Arquette nel ruolo di Dewey, che lui ha interpretato per così tanti film amati del franchise", ha dichiarato Mulroney a Parade. "Ad essere onesti, è una grande eredità continuare a interpretare un poliziotto nella serie di Scream. Sono entusiasta di essere entrato a far parte di questo franchise in questo momento, specialmente quando i film stanno prendendo una svolta con dell'azione più cruenta, più elettrizzante e con più relazioni emotive tra i personaggi."

La sinossi del film recita: "In seguito agli ultimi omicidi di Ghostface, i quattro sopravvissuti decidono di lasciarsi Woodsboro alle spalle. In Scream VI, Melissa Barrera (Sam Carpenter), Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Jenna Ortega (Tara Carpenter), Hayden Panettiere (Kirby Reed) e Courteney Cox (Gale Weathers) tornano ai loro ruoli nel franchise insieme a Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra e Samara Weaving".