Scream: nella versione home video è inclusa una featurette su una storica location

I fan della storica saga slasher creata da Wes Craven possono addolcire l'attesa del prossimo capitolo di Scream, ufficialmente annunciato da Paramount, con l'uscita in home video dell'ultimo capitolo, impreziosita da una featurette sulla lavorazione di una location storica della serie.

Nel caso non aveste ancora visto Scream 5, vi sconsigliamo di procedere nella lettura, in quanto seguiranno degli spoiler. In particolare, la featurette in questione mostrerà come la produzione ha ricreato l'ambientazione del finale di Scream, che i fan storici della saga avranno sicuramente riconosciuto. Si tratta, infatti, della stessa casa presente nel finale del primo Scream di Wes Craven.

Il filmato mostra anche le inaspettate emozioni e reazioni provate dal cast e dalla crew nel ricostruire questa storica location. Difatti, l'intero team di produzione ha sempre manifestato di essere estremamente legato e grato alla saga e al suo creatore, come mostrato nella featurette di Scream 5 dedicata a Wes Craven.

Comunque, il filmato in questione sarà ovviamente incluso in tutte le versioni di Scream, che, oltre all'uscita in digitale il prossimo 1 marzo, verrà anche rilasciato in formato fisico in DVD, Blu Ray e 4K il 5 aprile. Oltre a questo speciale filmato, saranno poi inclusi anche il commento dei registi e degli sceneggiatori, le interviste al cast e alla crew, le scene eliminate e il sopra citato omaggio a Wes Craven.