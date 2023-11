Scream, le ultime dichiarazioni di Neve Campbell oggi sembrano una gufata senza pari

Le ultime ore sono state a dir poco concitate per i fan della saga di Scream a seguito dell'improvviso e inaspettato licenziamento di Melissa Barrera da Scream 7, ma tutto si complica ora grazie ad una nuova intervista della protagonista originale Neve Campbell.

Per uno scherzo del destino, infatti, la star è stata intervistata da Deadline - nel corso di un panel al Monster-Mania Con - per un pezzo uscito a pochi minuti dal licenziamento di Melissa Barrera: durante l'intervista l'attrice, che è tornata a parlare di Scream per la prima volta dopo la decisione di non prendere parte alle riprese di Scream 6 a causa di una retribuzione troppo bassa che non avrebbe valorizzato il suo apporto alla saga, Neve Campbell si dice per sempre legata al franchise di Scream e svela anche la sua opinione sul sesto episodio, il primo senza la sua iconica Sydney Prescott, che ha visionato nei giorni scorsi.

"Ho visto il film per la prima volta un paio di settimane fa, e mi ci è voluto un minuto per calarmi al suo interno, non so perché. Ma penso che abbiano fatto davvero un buon lavoro. Penso che il cast sia composto da attori davvero potenti e meravigliosi. Non mi auguro la sfortuna di questi nuovi film, prima di guardare Scream 6 speravo che fosse bello, non ho augurato al team di fallire. Ho a cuore tutte le persone coinvolte, anche se ai piani alti c'è qualcuno che pensa solo ai soldi."

Mentre Deadline lanciava questa intervista, Melissa Barrera veniva licenziata da Scream 7: il tempismo di certo non è stato dei migliori, e scomodando il gergo tecnico si potrebbe anche parlare di 'gufata senza pari'.

Per altri contenuti ecco che cosa ha detto il regista di Scream 7 sul licenziamento di Melissa Barrera.