Scream, terminate le riprese del nuovo film della saga: primo teaser poster ufficiale

Come annunciato via Twitter dalla pagina ufficiale del film, sono ufficialmente terminate le riprese del quinto e attesissimo capitolo della saga horror creata da Wes Creven, che sappiamo ora si intitolerà semplicemente Scream e che uscirà nelle sale cinematografiche americane nel gennaio del 2022.

A confermare la fine della produzione e l'inizio della lunga fase post-produttiva ci ha pensato anche Kevin Williamson, che ha pubblicato tramite i suoi profili social un paio di foto dal set del film, una in cui lo vediamo con l'iconico assassino e un'altra con Neve Campbell, che tornerà nel ruolo della protagonista Sidney Prescott.



Nel cast di Scream 5 troveremo anche Courtney Cox, che tornerà nei panni di Gale Weathers, così come ai nuovi membri del cast Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera (In The Heights) e Jenna Ortega (You, The Babysitter: Killer Queen). Scream 5 sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo cinematografico Radio Silence (Ready or Not, V/H/S) da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock).

Radio Silence ha dichiarato: "È difficile esprimere quanto il personaggio Sidney Prescott abbia plasmato il nostro amore per i film horror e avere la possibilità di lavorare con Neve è davvero un sogno che si avvera. Non sarebbe un film di Scream senza Neve e siamo così entusiasti e onorati di unirci a lei".

Oltre ai veterani, tra cui anche Marley Shelton di Scream 4, il cast del film include anche Kyle Gallner (Ghosts of War), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) e Mikey Madison (Better Things).



Il uscirà nelle sale americane il 14 gennaio 2022