Scream, svelata la data d'uscita del dvd, bluray e 4K! Scoprite anche i contenuti speciali

Mentre è quasi tutto pronto per Scream 6, annunciato dopo il successo del nuovo film uscito nelle sale nel 2022, Scream 5 si prepara al debutto in home-video e in queste ore è stata annunciata la data d'uscita delle edizioni dvd, bluray e 4K.

Il film uscirà su DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K Ultra HD a partire dal 21 aprile 2022, e sebbene la versione DVD sembra che non avrà funzionalità extra, gli altri formati includeranno diversi contenuti speciali. Potete trovare la lista completa qui sotto:

Commento del regista : registi, sceneggiatori e i produttori rivelano le regole non scritte per sopravvivere a questo film horror strepitoso.

: registi, sceneggiatori e i produttori rivelano le regole non scritte per sopravvivere a questo film horror strepitoso. Bloodlines : le star della saga di Scream Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette illustrano la storia dei loro iconici personaggi e svelano perché sono tornati per dare una 'nuova pugnalata' al loro franchise horror preferito.

: le star della saga di Scream Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette illustrano la storia dei loro iconici personaggi e svelano perché sono tornati per dare una 'nuova pugnalata' al loro franchise horror preferito. New Blood : incontra la nuova generazione di vittime e potenziali assassini di Woodsboro!

: incontra la nuova generazione di vittime e potenziali assassini di Woodsboro! All'ombra del maestro : il cast rende omaggio al maestro Wes Craven e ripercorre l'incredibile eredità del regista che ha ridefinito il genere horror.

: il cast rende omaggio al maestro Wes Craven e ripercorre l'incredibile eredità del regista che ha ridefinito il genere horror. Scene eliminate: 'Attenzione! Tornano sempre in vita ...': guardate le scene tagliate dal film

