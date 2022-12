Scream, Stu Macher è ancora vivo? La smentita dello sceneggiatore: 'È morto'

Le saghe più lunghe e famose vivono anche e soprattutto delle teorie dei fan: Scream non fa eccezione, come dimostra il fatto che da più di 20 anni ormai in tanti si chiedano se Stu Macher, uno dei due serial killer del primo, storico film di Wes Craven, non possa essere ancora vivo nonostante il trattamento riservatogli da Sidney Prescott.

A parlarne è stato proprio lo sceneggiatore di Scream, lo stesso Kevin Williamson che già qualche tempo fa aveva smentito le voci su Stu Macher: certe leggende metropolitane, si sa, sono dure a morire, per cui il nostro si è sentito in dovere in queste ore di ribadire ancora una volta (e per tutte?) il concetto.

"No, è morto. Penso che tutto sia cominciato per la scena del college, la scena della festa alla confraternita, perché si vede lui sullo sfondo. Ma era semplicemente venuto a trovarci sul set quella sera" sono state le parole di Williamson in riferimento a una scena presente in Scream 2, durante la quale Matthew Lillard fa effettivamente da comparsa.

Basteranno queste parole a mettere fine ad ogni strampalata teoria sulla possibilità che un uomo sia sopravvissuto alla furia del personaggio di Neve Campbell? Lo scopriremo tra qualche tempo! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Scream.