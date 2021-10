Scream, Stu Macher è ancora vivo nel franchise? La risposta di Kevin Williamson

In attesa dell'uscita del quinto capitolo della saga di Scream, abbiamo visto una scena ricreata da Drew Barrymore che ci ha riportato all'atmosfera del primo film del 1996. Si continua a discutere anche sulla sorte di alcuni personaggi, come ha fatto lo scorso anno Matthew Lillard, mettendo in discussione la morte del suo Stu Macher.

Stu Macher era uno dei due assassini che indossavano la maschera Ghostface nel primo Scream, insieme a Billy Loomis, interpretato da Skeet Ulrich. Alla fine del film viene fulminato da Sidney Prescott (Neve Campbell), che gli lancia addosso un televisore.

Secondo Kevin Williamson, che ha scritto il primo, il secondo e il quarto capitolo del franchise, il personaggio potrebbe però essere ancora vivo, anche perché in Scream 2 abbiamo assistito a un cameo di Matthew Lillard, non nel ruolo di Stu Macher ma come comparsa.

"Beh, lui partecipa semplicemente alla festa della confraternita in Screm 2" ha spiegato lo sceneggiatore a US Magazine. "È un extra! Si è presentato sul set quella notte. Voglio dire, Stu vive per sempre. È interessante."

Il quinto film è intitolato semplicemente Scream. La recente spiegazione di Kevin Williamson ha chiarito perché il titolo non è Scream 5. L'arrivo del film nelle sale è previsto per il gennaio 2022.