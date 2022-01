Scream, la star Neve Campbell non conosceva The Weeknd: "Sono pessima con la cultura pop"

Mentre si parla di un eventuale Scream 6, il quinto capitolo del celebre franchise è approdato in sala. Una delle protagoniste del film, Neve Campbell, è stata ospite al The Late Late Show di James Corden, e ha commentato la canzone di The Weeknd in cui è citata.

Il verso in questione del brano è: "My new girl, she a movie star / I loved her right, make her scream like Neve Campbell." L'interprete di Sydney nel celebre franchise ha detto a Corden che si tratta di una cosa "pazzesca", ma ha poi ammesso di non aver subito capito cosa stesse succedendo quando il suo addetto stampa l'ha messa al corrente della cosa. Infatti sembra che Campbell non conoscesse benissimo The Weeknd...

"All'inizio, la mia addetta stampa me l'ha riferito ed era tipo, 'The Weeknd'. A quel punto ho detto: 'Aspetta un attimo, quale weekend [fine settimana], lo scorso weekend?' Non capivo minimamente di cosa stesse parlando. Poi ho capito: 'Oh, dici il ragazzo che ha suonato al Super Bowl, quel ragazzo!'." Ovviamente sentir definire il celebre artista "il ragazzo" ha fatto molto ridere Corden, che ha puntualizzato che sarà sicuramente deluso di essere stato descritto come "quello del Super Bowl", soprattutto considerando che è uno degli artisti che vendono di più al momento. Campbell, ridendo, si è giustificata, dicendo di essere "pessima con la cultura pop". Troverete il divertente siparietto nel video in cima all'articolo.

Nel frattempo, al cinema, Scream 5 sta avendo un grande successo, raggiungendo grandi numeri al box office!