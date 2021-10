Scream: una star del franchise conferma che il suo personaggio è 'più che morto'

Uno dei personaggi più amati della saga di Scream, Randy Meeks, incontra il suo destino nel secondo capitolo della saga horror creata da Wes Craven, ma data l'esperienza del personaggio in fatto di film horror il pubblico ha faticato per anni a credere che una sua morte fosse definitiva nel franchise. Tuttavia, Jamie Kennedy lo ha confermato.

Nel corso di una nuova intervista concessa a ComicBook, in occasione dell'uscita in digitale in home video della versione 4K e Ultra HD Blu-Ray di Scream, Jamie Kennedy ha ribadito lo status del suo personaggio nel franchise: "Se fossi all'interno di una mitologia, ma penso che la mia mitologia è forte perché non ci sono io al suo interno, capite cosa intendo? Quindi se tornassi potrei rovinare tutto. Ma se ci fosse un modo di tornare che non infastidisse il pubblico sarei sicuramente interessato".

Kennedy ha continuato: "Ma per il momento, credo di essere più che morto, e penso che quello che lo renda bello è che è proprio il fatto di essere morto, per questo è forte, perché è morto. Eri uno dei buoni e forse non era la tua ora, ma così è la vita. A volte queste cose succedono, non puoi spiegartele. E per questo la gente è rimasta così impressionata".

Nonostante la sua morte in Scream 2, Randy Meeks compare anche in Scream 3 all'interno di un video registrato prima della scomparsa del suo personaggio. L'attore ha ricordato le teorie che circondavano il destino del suo personaggio.

"C'era la teoria per cui Randy tornava perché dietro a tutto c'era lui, c'era quella secondo cui non sarebbe mai morto perché sapeva sarebbe stato ucciso, quindi è riuscito a fuggire, ma poi si è rivelato cattivo perché non è tornato ad aiutare i suoi amici. C'è quella che forse li aiuta da dietro le quinte e quella che ha un fratello gemello. C'è anche quella dell'universo alternativo in cui Randy è la star di The Stab. Sono tutte teorie. Non lo so, forse tornerà alla maniera di Obi-Wan Kenobi in uno strambo avatar".

Intanto, i fan sono impazienti di vedere il prossimo capitolo del franchise per cui vi rimandiamo al trailer di Scream 5 e al motivo per cui è intitolato Scream.