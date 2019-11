Scream: Spyglass sarebbe al lavoro su un nuovo film della serie

Secondo quanto rivelato da Bloody Disgusting, Spyglass Media Group di Gary Barber starebbe attualmente sviluppando un nuovo film di Scream, la saga horror creata e diretta da Wes Craven il cui ultimo capitolo, il quarto, risale al 2011.

Dopo i quattro lungometraggi approdati al cinema e tutti diretti da Craven e scritti da Kevin Williamson, nella successiva serie televisiva andata in onda su MTV (le prime due stagioni, la terza su VH1) diversi filmmaker si sono avvicendati nel corso degli episodi. Sappiamo che i quattro film sono canonici, mentre la serie ha creato tutta una nuova mitologia del personaggio di Ghostface.

Non è tuttavia stato rivelato alcun ulteriore dettaglio in merito al nuovo progetto: non sappiamo quindi se questi sarà una continuazione della storia lasciata in Scream 4 oppure un remake del primo capitolo del 1996 oppure un reboot con il quale rilanciare la saga slasher al cinema. Il sito comunque riporta che Williamson non dovrebbe tornare alla sceneggiatura.

La notizia non arriva proprio come un fulmine a ciel sereno, dato che la Spyglass sta procedendo con il remake anche di un'altra proprietà della Dimension Films, ovvero Hellraiser (scritto e prodotto da David S. Goyer). La Spyglass è stata rilanciata come compagnia lo scorso marzo da Barber, ex-capo di MGM, e dai presidenti di Lantern Entertainment, Andy Mitchell e Milos Brajovic, nonché da alcuni investitori di Eagle Pictures e Cineworld Group; Lantern Entertainment è la compagnia che ha acquistato tutti i prodotti di Dimension Films in seguito allo scoppio del caso Harvey Weinstein, che portò la compagnia alla bancarotta.

Lo scorso anno Neve Campbell, protagonista della saga cinematografica, era stata piuttosto scettica sulla realizzazione di un quinto capitolo di Scream, mentre David Arquette si era pronunciato più che favorevole a un suo eventuale ritorno. Staremo a vedere che piega prenderà questo nuovo progetto...