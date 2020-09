Scream, Sonia Ammar entra nel cast del prossimo episodio del franchise horror

La performer franco-araba Sonia Ammar si è unita ufficialmente al cast del nuovo episodio cinematografico della saga horror Scream, prodotta da Paramount e Spyglass. Il quinto capitolo verrà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con l'uscita nelle sale cinematografiche confermata per il 14 gennaio 2022.

Bettinelli-Olpin e Gillett ereditano il timone del franchise da Wes Craven, che ha diretto i precedenti quattro capitoli.

Come annunciato in precedenza Neve Campbell riprenderà il suo ruolo iconico in Scream, quello di Sidney Prescott, insieme a Courteney Cox e David Arquette.

Le riprese del quinto film di Scream dovrebbero iniziare entro fine mese in uno studio a Wilmington, in North Carolina.



Del cast faranno parte anche Jack Quaid, Jenna Ortega e Dylan Minnette. Sonia Ammar, ultima new entry, vive tra la Francia e la California, ed esordirà di fatto con un ruolo importante in un progetto cinematografico.

In precedenza aveva preso parte alle riprese di Jappeloup di Guillaume Canet. Ammar ha diversificato le esperienze nel corso degli anni, partecipando a videoclip musicali e collaborando con Jason Quennville, produttore musicale di The Weeknd.

Ad agosto Paramount aveva cambiato ufficialmente alcune date d'uscita dei suoi film, tra cui anche il nuovo Scream.

La serie slasher Scream, diretta Wes Craven, è stata scritta da Kevin Williamson e Ehren Kruger. Dopo il grande successo del primo film, i fan attendono un grande rilancio del franchise.