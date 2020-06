Da Scream a Sex Crimes, il fascino conturbante di Neve Campbell

Neve Campbell è sicuramente uno dei volti simbolo della cinematografia americana degli anni '90, il cui successo esplose improvvisamente grazie all'inaspettato colpaccio al box-office di Scream, che diede vita a una saga horror tra le più note del genere (dalla mente di Wes Craven). La pellicola lanciò la carriera dell'attrice...

Dopo la buona accoglienza di Giovani streghe, il nome della Campbell era già lanciatissimo, ma il primo capitolo di Scream contribuì a spedirlo nell'olimpo delle star più richieste, sebbene il ruolo di Sidney Prescott le rimarrà incollato per molto tempo non permettendole quel definitivo salto di qualità che ci si sarebbe aspettato e relegandola in ruoli che richiamassero comunque il genere horror o i film di serie B. Dopo l'arrivo di Scream 2, infatti, le fu proposto il film Sex Crimes - Giochi pericolosi (in originale Wild Things), "uno dei thriller più chiacchierati alla fine degli anni '90 per i sussulti a sfondo hot che erano già ampiamente pubblicizzati nei trailer e nelle locandine promozionali", come potete leggere in sede di recensione.

L'accoppiata formata insieme a un'altra top model dell'epoca, Denise Richards, contribuì al successo della pellicola, specialmente tra il pubblico di adolescenti. Il film, inoltre, ricevette anche il consenso generale della critica che ne apprezzò le svolte narrative di certo non scontate e i continui colpi di scena che resero la visione accattivante al di là della bellezza estetica delle attrici protagoniste. Anche il resto del cast ricevette i maggiori complimenti e non c'è da stupirsene guardando i nomi coinvolti: da Matt Dillon - che nello stesso anno lo si poteva trovare anche nel campione d'incassi Tutti pazzi per Mary al fianco di Ben Stiller e Cameron Diaz - a Kevin Bacon e Bill Murray, quest'ultimo nella parte dell'avvocato Ken Bowden.

Sex Crimes - Giochi pericolosi sarà trasmesso questa sera su Rai 4 alle ore 21:20.