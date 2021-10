Scream, lo sceneggiatore rivela: 'la scena finale era molto più violenta'

Stiamo per celebrare il 25° anniversario di Scream, film del 1996 diretto da Wes Craven e scritto da Kevin Williamson che ha recentemente parlato del rifiuto della Motion Picture Association of America (MPAA) della violenza, inclusa l'iconica scena di apertura con protagonista Drew Barrymore.

In onore del 25° anniversario di Scream la pellicola è stata ripubblicata in 4k. Il cast e la troupe hanno condiviso i ricordi del set, incluso il prolifico sceneggiatore Kevin Williamson. Quando ha parlato della violenza del film, ha rivelato di come la MPAA si è opposta al finale alla festa di Stu. Nello specifico quando i due killer si accoltellano a vicenda per fornire un alibi. Williamson ha detto:



"Ci sono tre o quattro coltellate che senti. Originariamente erano mostrate ma le hanno tolte perché l'MPAA diceva: "C'è troppa violenza". La sequenza al rallentatore di Drew Barrymore all'inizio era un grande ‘no-no’. La odiavano. Non volevano che corresse al rallentatore e venisse pugnalata. Hanno detto che era semplicemente troppo brutale, ma abbiamo vinto perché non avevamo nessun altro filmato. L'ha girato al rallentatore. Quello che vedi è tutto quello che c'era. Quindi, l'hanno lasciato e penso che il compromesso sia stato giusto.'

Si scopre che la macabra scena della festa avrebbe potuto essere molto peggiore se la MPAA non si fosse opposta a Craven. Dopo che Billy e Stu si rivelano come Ghostface nel film originale, i due preparano la scena per farla franca alla fine. Ferendo se stessi, avrebbero attribuito i crimini al padre di Sidney, una strategia che è stata ripetuta in Scream 4. Questa scena di Scream è piuttosto raccapricciante, in particolare per Stu (Matthew Lillard).

Il franchise di Scream tornerà presto nei cinema, non perdetevi il trailer di Scream 5 con il trio originale composto da Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette che tornerà in azione. Visto che la notte di Halloween si avvicina, ecco 5 film horror da vedere per celebrare la notte più spaventosa dell'anno!