Scream: Sarà presente una nuova maschera di Ghostface nel film?

Dopo aver letto l'intervista a Neve Campbell di Scream, vi segnaliamo queste dichiarazioni di Roger L. Jackson, in cui parla della celebre maschera vista nei film della saga horror creata da Kevin Williamson.

Come sapete una delle costanti del franchise è la presenza del killer Ghostface, il cui volto è coperrto dalla celebre maschera, che ha reso ancora più inquietanti le sue apparizioni in scena. Roger L. Jackson, storico doppiatore del personaggio, ha commentato le ultime voci di corridoio riguardo il nuovo lungometraggio della saga, in particolare quelle incentrate sulla presenza di una seconda maschera dal design leggermente diverso rispetto a quello già visto. Ecco cosa ha affermato ai microfoni di Bleeding Cool: "C'è un rumor che circola, riguardo una maschera completamente bianca… Quello che posso dirvi è che il killer, il vero killer, non avrà quella maschera. C'è di mezzo un'altra questione, e non è la maschera bianca!".

Ricordiamo che le riprese del nuovo capitolo di Scream sono attualmente in corso, mentre la data di uscita è prevista per il 2022, anche se per ora non abbiamo altri dettagli a riguardo. Infine vi segnaliamo questa interessante intervista ad un membro del cast di Scream: si tratta di Kyle Gallner, che ha confermato la presenza nel film di tutti quegli elementi che hanno reso famosa la saga diretta da Wes Craven.