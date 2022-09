Scream: la saga continuerà dopo il sesto capitolo? Risponde il creatore Kevin Williamson

Mentre le riprese di Scream 6 sono ufficialmente terminate poche settimane fa, il creatore del franchise Kevin Williamson è tornato a parlare del futuro della saga e della prossima pellicola, la prima senza l'iconica Sidney Prescott interpretata da Neve Campbell.

Nella sua ultima intervista con Collider.com, lo scrittore e creatore del film originale di Scream, nonchè produttore esecutivo degli ultimi due film, ha raccontato:

"Sì. All'inizio potevo pensare il contrario. Ma ultimamente sono stato smentito più volte e quest'ultimo Scream è stato davvero piacevole. Penso che una delle cose meravigliose di Scream sia quella di avere un killer diverso in ogni film. In film come Halloween e Venerdì 13 ci sono Jason, o Michael, o Freddy. Non vanno via. E Ghostface cambia ad ogni film, quindi abbiamo l'opportunità di cambiare, possiamo cambiare la storia e possiamo sempre stravolgerla. Ed è impostato per essere sempre così, quindi il trucco è capire come poter continuare a cambiare il tutto. E penso che questa nuova squadra con cui sto lavorando sia fantastica".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Melissa Barrera su Scream 6 e vi ricordiamo che nel prossimo capitolo del franchise Courteney Cox tornerà nei panni di Gale e Hayden Panettiere di Scream 4 tornerà finalmente nei panni di Kirby Reed. Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 31 marzo 2023.