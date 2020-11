Scream, ci sarà una reunion virtuale con Kevin Williamson e il cast originale

Mentre gran parte dei fan di Scream attendono con trepidazione il nuovo capitolo della saga Scream 5, Kevin Williamson e il cast originale ci fanno un piccolo regalo: una reunion virtuale.

Provate a trattenete le urla (se ci riuscite): il 14 novembre (6 p.m. ET / 3 p.m. PT, ora americana) il cast di Scream e il creatore e sceneggiatore della saga Kevin Williamson si riuniranno in un evento virtuale organizzato da Looped Live.

Per ora sono stati annunciati come presenti per l'occasione Neve Campbell (Sidney), Rose McGowan (Tatum), Skeet Ulrich (Billy), David Arquette (Vice-sceriffo Dewey), Jamie Kennedy (Randy) e Matthew Lillard (Stuart), che ci aiuteranno a cavalcare l'onda di questo effetto nostalgia che sta salvando il 2020, in senso figurato e letterale.

Perché se per gli spettatori in quarantena queste reunion virtuali sono state fonte d'intrattenimento oltre che una piacevole distrazione, per molti hanno significato ancor di più.

Come anche numerose altre organizzate finora, l'iniziativa sarà a scopo benefico e andrà a favore della National Breast Cancer Coalition (NBCC), la fondazione “I Have a Dream” di Los Angeles e l'East Los Angeles Women’s Center.

Intanto, continua a espandersi il cast di Scream 5, che vedrà ora anche il ritorno della protagonista originale, la Sydney Prescott di Neve Campbell.